Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Дерипаска предупредил о возможном банкротстве «Группы ГАЗ»

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«Американцев не волнует компания»: Олег Дерипаска дал интервью зарубежным изданиям

BFM.ru13:38

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

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Дерипаска готов снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru05:24

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

РБК06:02

Дерипаска готов снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъвчера в 18:09

Дерипаска не исключает вариант национализации Группы ГАЗ, если с нее не будут сняты санкции американского Минфина

Эхо Москвы09:00
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Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ

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Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Братство» Лунгина

Министерство культуры сообщило о том, что фильму Павла Лунгина "Братство" выдано прокатное удостоверение для показа в России.
Обновлено в 14:32
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В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник

Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие

Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

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Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
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Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
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Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
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Паралимпийской чемпионке из Москвы в Волгограде примерили «крылья»

Обновлено в 06:03
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Сын-семиклассник уральского мэра заработал 400 тысяч рублей за год

Обновлено вчера в 05:50
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
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Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
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Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

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Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%

В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
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17 апреля сообщалось о ДТП в Московской области, где столкнулись две фуры. Один из грузовиков сгорел, второй вылетел в кювет.
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Для скрывшихся с места ДТП водителей ужесточили наказание

Прежде, если в аварии пострадали люди, сбежавший водитель нес меньшую ответственность, чем пьяные, но более совестливые автолюбители, оставшиеся на месте ДТП.
Обновлено в 18:00
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Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
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Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
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Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
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Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
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«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
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Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
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Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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