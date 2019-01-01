Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Кино
Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Братство» Лунгина
Министерство культуры сообщило о том, что фильму Павла Лунгина "Братство" выдано прокатное удостоверение для показа в России.
Обновлено в 14:32
Технологии
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра заработал 400 тысяч рублей за год
Обновлено вчера в 05:50
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Обновлено в 13:49
Авто
Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%
В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Петербурге произошло массовое ДТП
17 апреля сообщалось о ДТП в Московской области, где столкнулись две фуры. Один из грузовиков сгорел, второй вылетел в кювет.
Обновлено в 18:01
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
Для скрывшихся с места ДТП водителей ужесточили наказание
Прежде, если в аварии пострадали люди, сбежавший водитель нес меньшую ответственность, чем пьяные, но более совестливые автолюбители, оставшиеся на месте ДТП.
Обновлено в 18:00
Общество
Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник
Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30