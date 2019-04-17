Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Теперь и ГАЗ. Дерипаска готов отказаться от контроля над группой из-за санкций

BFM.ru07:10

Олег Дерипаска может перестать контролировать группу ГАЗ. Акции взлетели

РБК05:33

Дерипаска готов снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru05:24

Дерипаска не исключает вариант национализации Группы ГАЗ, если с нее не будут сняты санкции американского Минфина

Эхо Москвы09:00

Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ

РИА Новости02:33

Дерипаска готов снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъвчера в 18:09

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

ТАССвчера в 17:54
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Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский

Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Кино

Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение

Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Футбол

Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Футбол

Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева

Обновлено в 12:42
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:46
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Футбол

Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

Обновлено в 12:20
Театры

Режиссер Башоперы Филипп Разенков получил «Золотую маску»

Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению

Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:27
Политика

Премьер-министр отчитался перед Госдумой

Премьер-министр отчитался перед Госдумой Дмитрий Медведев выступил сегодня перед нижней палатой парламента с ежегодным отчетом о работе возглавляемого им правительства.
Обновлено в 08:13
Общество

Иск к «Конкорду» приостановлен. Юрист назвала его бесперспективным

Ковалева подчеркнула, что действия Соболь фактически полностью испортили всю проведенную работу и сделали иск бесперспективным.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Genesis представил новый компактный электромобиль Mint

По заявлению Genesis, Mint на одном заряде может проехать до 320 км. Данные силовой установки концепта на выставке раскрывать не стали.
Обновлено в 09:52
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

Обновлено в 07:31
Общество

Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года

Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской сам оплачивает няню, водителя и охрану

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко не нуждаются в деньгах, которые зарабатывает их сын Александр.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Депутат Хинштейн предложил гуманизировать права задержанного

Депутат Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, который предполагает некоторую гуманизацию положения задержанного человека и отношения полицейских к пострадавшим.
Обновлено в 12:59
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Футбол

Анчелотти: «Не думаю, что „Аякс“ выиграет Лигу чемпионов»

Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов, хотя я могу ошибаться.
Обновлено в 12:03
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Общество

Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено в 08:03
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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