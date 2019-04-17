Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Общество
Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей
Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский
Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Футбол
Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева
Обновлено в 12:42
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:46
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Театры
Режиссер Башоперы Филипп Разенков получил «Золотую маску»
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды
Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:27
Политика
Премьер-министр отчитался перед Госдумой
Премьер-министр отчитался перед Госдумой Дмитрий Медведев выступил сегодня перед нижней палатой парламента с ежегодным отчетом о работе возглавляемого им правительства.
Обновлено в 08:13
Общество
Иск к «Конкорду» приостановлен. Юрист назвала его бесперспективным
Ковалева подчеркнула, что действия Соболь фактически полностью испортили всю проведенную работу и сделали иск бесперспективным.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Genesis представил новый компактный электромобиль Mint
По заявлению Genesis, Mint на одном заряде может проехать до 320 км. Данные силовой установки концепта на выставке раскрывать не стали.
Обновлено в 09:52
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Обновлено в 07:31
Общество
Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года
Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской сам оплачивает няню, водителя и охрану
Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко не нуждаются в деньгах, которые зарабатывает их сын Александр.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Депутат Хинштейн предложил гуманизировать права задержанного
Депутат Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, который предполагает некоторую гуманизацию положения задержанного человека и отношения полицейских к пострадавшим.
Обновлено в 12:59
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Футбол
Анчелотти: «Не думаю, что „Аякс“ выиграет Лигу чемпионов»
Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов, хотя я могу ошибаться.
Обновлено в 12:03
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено в 08:03