Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Дерипаска не исключает вариант национализации Группы ГАЗ, если с нее не будут сняты санкции американского Минфина

Эхо Москвы09:00

Мантуров: национализация группы ГАЗ пока не обсуждалась

Коммерсантъ10:30

Мантуров сообщил, что национализация «Группы ГАЗ» пока не обсуждалась

ТАСС09:10

Минпромторг не обсуждал возможность национализации группы ГАЗ

РБК10:38

«Американцев не волнует компания»: Олег Дерипаска дал интервью зарубежным изданиям

BFM.ru13:38

Дерипаска готов снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru05:24

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»

Взгляд.рувчера в 18:26
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Происшествия

Гайсин в суде рассказал, как его ударил Мамаев

Обновлено в 11:48
Политика

США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России

Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Общество

Единственная в своём роде

Пуск новой турбины значительно повысит уровень надёжности и технологичности энергосистемы ММК .
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Галкин показал семейное видео с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
Обновлено в 07:49
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Порту» в Лиге Чемпионов

В ответном матче финала Лиги Чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде с крупным счётом переиграл португальский "Порту".
Обновлено в 17:09
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении трех машин в Петербурге

Обновлено в 16:43
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Политика

Суд продлил арест задержанным украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 11:53
Политика

Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:16
Транспорт

В трех округах Москвы ограничат движение транспорта

В Восточном, Северо-Восточном и Южном административных округах столицы ограничат движение транспорта для проведения инженерных работ и реконструкции газопровода.
Обновлено в 17:25
Политика

В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Политика

Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»

Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец

65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Обновлено в 12:42
Технологии

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану

Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.
Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах

Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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