Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
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Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Общество
Единственная в своём роде
Пуск новой турбины значительно повысит уровень надёжности и технологичности энергосистемы ММК .
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Галкин показал семейное видео с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Порту» в Лиге Чемпионов
В ответном матче финала Лиги Чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде с крупным счётом переиграл португальский "Порту".
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Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
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Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
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Авто
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Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
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Происшествия
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Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Политика
Суд продлил арест задержанным украинским морякам
Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 11:53
Политика
Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:16
Транспорт
В трех округах Москвы ограничат движение транспорта
В Восточном, Северо-Восточном и Южном административных округах столицы ограничат движение транспорта для проведения инженерных работ и реконструкции газопровода.
Обновлено в 17:25
Политика
В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Политика
Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»
Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется
В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану
Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
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