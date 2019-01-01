Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Культура
Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ
Обновлено в 14:02
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Космос
НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы
Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины
В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Обновлено в 14:08
Политика
В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России
Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
Наука
Полвека наблюдений подтвердили рост пластикового загрязнения в северной Атлантике
С 1957 года CPR прошел в северной Атлантике и близлежащих морях более 6,5 миллиона морских миль (12 миллионов километров).
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Политика
В Германии не подтвердили встречу в нормандском формате в июне
17 апреля президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 15:59
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Политика
США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
Обновлено в 14:56
Общество
Госдума уравняла бумажный и электронный полисы ОСАГО
Дума приняла закон, уравнивающий бумажный и электронный полисы ОСАГО.
Обновлено в 07:59
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин по итогам прошедших в стране парламентских выборов поручил премьер-министру государства и главе партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформировать правительство.
Обновлено в 13:38
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Авто
Toyota представила новый Highlander
Компания Toyota перед открытием автосалона в Нью-Йорке показала Highlander четвёртого поколения.
Обновлено в 03:02
Авто
Был назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика
В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко
Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Общество
Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» и Шнурову
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05