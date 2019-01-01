Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ

РИА Новости02:33

Дерипаска не исключает вариант национализации Группы ГАЗ, если с нее не будут сняты санкции американского Минфина

Эхо Москвы09:00

Дерипаска готов снизить долю в «Группе ГАЗ»

Газета.Ru05:24

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

РБК06:02

«Американцев не волнует компания»: Олег Дерипаска дал интервью зарубежным изданиям

BFM.ru13:38

Дерипаска готов снизить долю в группе ГАЗ

Коммерсантъвчера в 18:09

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

ТАССвчера в 17:54
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Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено в 14:02
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Космос

НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы

Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.
Обновлено в 13:19
Футбол

«Шахтер» победил «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины

В финале Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье, соперником "Шахтера" будет клуб второго дивизиона украинского футбола "Ингулец", который в своем полуфинальном матче победил луганскую "Зарю" - 2:1.
Обновлено в 14:08
Политика

В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
Наука

Полвека наблюдений подтвердили рост пластикового загрязнения в северной Атлантике

С 1957 года CPR прошел в северной Атлантике и близлежащих морях более 6,5 миллиона морских миль (12 миллионов километров).
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Политика

В Германии не подтвердили встречу в нормандском формате в июне

17 апреля президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 15:59
Хоккей

ЦСКА одержал третью победу над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:02
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Политика

США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Обновлено в 04:11
Общество

Госдума уравняла бумажный и электронный полисы ОСАГО

Дума приняла закон, уравнивающий бумажный и электронный полисы ОСАГО.
Обновлено в 07:59
Политика

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин по итогам прошедших в стране парламентских выборов поручил премьер-министру государства и главе партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформировать правительство.
Обновлено в 13:38
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Авто

Toyota представила новый Highlander

Компания Toyota перед открытием автосалона в Нью-Йорке показала Highlander четвёртого поколения.
Обновлено в 03:02
Авто

Был назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено в 13:36
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика

В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко

Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Общество

Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» и Шнурову

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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