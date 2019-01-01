Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Футбол
На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Политика
Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации
Обновлено в 01:38
Здоровье
Развенчан главный миф о здоровом питании
Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.
Обновлено в 17:35
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено в 21:20
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Общество
Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» из-за Шнурова
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.
Обновлено в 14:39
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев
Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.
Обновлено в 21:50
Политика
На Украине заявили о стыде из-за Порошенко
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Александра Кужель резко раскритиковала действующего президента страны Петра Порошенко и отметила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 19:05
Авто
Стал известен лучший автомобиль 2019 года
Принять участие в конкурсе может автомобиль, который доступен в продаже не менее пяти лет и как минимум в двух странах на двух континентах по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 08:29
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено в 21:14
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Политика
Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
Общество
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.
Обновлено в 22:02
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Авто
Hyundai показал кроссовер меньше Креты
Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.
Обновлено в 11:10
Общество
В зоопарке Красноярска посетители до смерти закормили козленка
В природном парке «Роев ручей», расположенном в Красноярске, по вине посетителей скончался винторогий козленок Коралл.
Обновлено в 08:35
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18