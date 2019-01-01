Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»Интерфакс 07:20

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Происшествия Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.

Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.

Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

Футбол На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.

Здоровье Развенчан главный миф о здоровом питании Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.

Космос В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.

Политика США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.

Общество Москва против Питера: суд принял иск Разина к «Зениту» из-за Шнурова Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал судебный иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи со скандальным выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб.

Экономика Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.

Политика На Украине заявили о стыде из-за Порошенко Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Александра Кужель резко раскритиковала действующего президента страны Петра Порошенко и отметила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.

Авто Стал известен лучший автомобиль 2019 года Принять участие в конкурсе может автомобиль, который доступен в продаже не менее пяти лет и как минимум в двух странах на двух континентах по состоянию на 1 января 2019 года.

Политика Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.

Политика Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.

Общество Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.

Политика Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Авто Hyundai показал кроссовер меньше Креты Компания Hyundai официально представила на автосалоне в Нью-Йорке новый компактный кроссовер, который получил название Venue.

Общество В зоопарке Красноярска посетители до смерти закормили козленка В природном парке «Роев ручей», расположенном в Красноярске, по вине посетителей скончался винторогий козленок Коралл.