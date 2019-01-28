Экономика

«Деревянная» ипотека оказалась невостребованной у россиянИзвестия вчера в 17:18

Предполагалось, что с 1 апреля по 1 ноября 2018 года россияне заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни, рассказал «Известиям» глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.
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Первый брус комом: «деревянная» ипотека оказалась невостребованной

Итоги первого года «деревянной» ипотеки — программы субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов — не оправдали ожиданий правительства. Предполагалось, что граждане с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни.
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