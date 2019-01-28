«Деревянная» ипотека оказалась невостребованной у россиянИзвестия вчера в 17:18

Итоги первого года «деревянной» ипотеки — программы субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов — не оправдали ожиданий правительства. Предполагалось, что граждане с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни.

с чего всё началось

Предполагалось, что с 1 апреля по 1 ноября 2018 года россияне заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни, рассказал «Известиям» глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.

Происшествия Происшествия Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео

Авто Авто Универсал Kia Ceed SW поступил в продажу в России Компания Kia объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового универсала Ceed SW (Sportswagon) третьей генерации.

Общество Общество В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Общество Общество Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Авто Авто Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России

Авто Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

Политика Политика На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Общество Общество В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков В Москве к утру воскресенья, 27 января, выпала треть месячной нормы осадков за неполные сутки, сообщили в городском метеобюро.

Гаджеты Гаджеты В Samsung решили отказаться от пластика в упаковке гаджетов

Экономика Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных В ФРИИ отмечают, что в этом случае граждане смогут зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, это будет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых, а также позволит перечислить "в казну несколько миллиардов рублей" от физлиц и налоги участвующих в обороте данных юрлиц.

Экономика Экономика Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Утром в понедельник индекс Мосбиржи — один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 2500 пунктов, обновив исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.

Авто Авто Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.

Кино Кино Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.

Происшествия Происшествия МЧС просит население сохранять спокойствие из-за звонков о минировании Органы МЧС просят население сохранять спокойствие.

Авто Авто ЗИЛ распродает «Бычки» без пробега На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.

Происшествия Происшествия В омском детсаду воспитатель заклеивала детям рот скотчем В Омске следователи начали проверку информации о том, что в одном из городских детсадов воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем.

Происшествия Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 58 В результате прорыва дамбы на руднике по добыче железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейра погибли не менее 58 человек, сообщает 28 января Globo.

Экономика Экономика В России ограничили проценты и неустойку по кредитам до одного года Ставка по потребительским кредитам до одного года теперь не может превышать 1,5 процента в день.

Единоборства Единоборства В сети появилось видео нокаута Емельяненко в поединке с Бейдером В интернете опубликована запись с финального поединка Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Общество Общество Губернатор Томенко отчитал алтайскую чиновницу за громкое высказывание Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании 28 января объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой, пишет пресс-служба правительства региона.

Общество Общество Прокуратура забраковала огромную опасную горку в Купчино Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал земельный участок у ТРЦ «РИО» на улице Фучика и разместил там горку.

Общество Общество «Росконтроль» проверил баклажанную икру В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.

Спорт Спорт Олимпийская чемпионка Нина Балдычева скончалась в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни скончалась прославленная советская лыжница, Олимпийская чемпионка Нина Балдычева.

Экономика Экономика В России заработала система быстрых платежей С 28 января в России в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей (СБП). В полноценном режиме платформа заработает 29 февраля.

Кино Кино Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.

Авто Авто Chevrolet сделал спецверсию Corvette в честь своих гонщиков Компания Chevrolet представила спецверсию своего спорткара Corvette — исполнение Drivers Series посвящено заводским гонщикам команды Corvette Racing.

Общество Общество Началось расселение дома по программе реновации на Щелковском шоссе Всего в программу реновации на востоке Москвы включен 1061 дом. Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года.

Здоровье Здоровье Употребление йогурта поможет нормализовать давление