Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о настрое на дерби с ЦСКА, передает газета "Известия". Встреча состоится в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 июля в 19.00 по московскому времени.

В «Локомотиве» рассказали о настрое на дерби с ЦСКА

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