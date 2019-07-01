Футбол
«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок для переговоров с «Челси»REGNUM 07:35
Английский клуб «Дерби Каунти» освободил главного тренера Фрэнка Лэмпарда от участия в двух предсезонных тренировках. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Технологии
Google запустил в РФ сервис бронирования столиков в ресторанах
Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через службу поиска.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Песков удивился вниманию к термосу Путина
Обновлено в 06:27
Авто
В России массово отзывают авто Porsche Panamera
Официальными представителями Porsche на территории Российской Федерации будет произведено оповещение владельцев авто, которые попадают под отзыв, касательно необходимости проведения определённых сервисных работ.
Обновлено в 08:57
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии
Устроители саммита «Большой двадцатки» (G20) решили обозначить территорию Южных Курил на видео территорией Японии.
Обновлено в 01:11
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет
В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Политика
Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ
Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Общество
РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата
Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей
Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
Политика
Чванство и хамство: Медведев признал проблемы в «Единой России»
В статье для газеты «Известия» председатель правительства написал, что в «Единой России» множество профессиональных политиков, однако в СМИ зачастую выходит информация о тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
Обновлено в 03:20
Энергетика
TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу
"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО: «Ищу донора яйцеклетки»
«Ищу донора яйцеклетки для ЭКО», ― написала Успенская.
Обновлено в 08:30
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Спорт
Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила
Обновлено в 06:04
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06