Английский клуб «Дерби Каунти» освободил главного тренера Фрэнка Лэмпарда от участия в двух предсезонных тренировках. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок для переговоров с «Челси»

Технологии Google запустил в РФ сервис бронирования столиков в ресторанах Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через службу поиска.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Авто В России массово отзывают авто Porsche Panamera Официальными представителями Porsche на территории Российской Федерации будет произведено оповещение владельцев авто, которые попадают под отзыв, касательно необходимости проведения определённых сервисных работ.

Политика Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии Устроители саммита «Большой двадцатки» (G20) решили обозначить территорию Южных Курил на видео территорией Японии.

Политика Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.

Общество Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.

Энергетика В России может снова подорожать бензин Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Политика Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Происшествия В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Общество РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Политика В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.

Происшествия Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.

Политика Чванство и хамство: Медведев признал проблемы в «Единой России» В статье для газеты «Известия» председатель правительства написал, что в «Единой России» множество профессиональных политиков, однако в СМИ зачастую выходит информация о тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».

Энергетика TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу "После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Общество Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".