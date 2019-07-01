Футбол
«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировокSport.ru 04:43
Сегодня футболисты "Дерби" должны приступить к предсезонным тренировкам, занятия должен был провести главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, но англичанин ведёт активные переговоры с "Челси", чтобы возглавить лондонский клуб. Теперь стало известно, что Лэмпард освобождён от тренировок.
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