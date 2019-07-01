Футбол

«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировокSport.ru 04:43

Сегодня футболисты "Дерби" должны приступить к предсезонным тренировкам, занятия должен был провести главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, но англичанин ведёт активные переговоры с "Челси", чтобы возглавить лондонский клуб. Теперь стало известно, что Лэмпард освобождён от тренировок.
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Лэмпард освобожден от тренировок «Дерби Каунти» на время переговоров с «Челси»

Советский спорт06:05

«Дерби Каунти» освободил Лэмпарда от тренировок, чтобы он провел переговоры с «Челси»

Sport24.ru04:28

«Дерби Каунти» освободил Лэмпарда от участия в предсезонных тренировках

Спорт-Экспресс04:10

«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок

Sport.ru04:43

«Дерби» освободил Лэмпарда на 2 дня от тренировок, чтобы он смог завершить переговоры с «Челси»

Sports.ru04:38

«Дерби» официально разрешил Лэмпарду пропустить тренировки из-за переговоров с «Челси»

Матч ТВ04:21

«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок для завершения переговоров с «Челси»

Чемпионат05:00
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