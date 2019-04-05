Футбол
Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и НагучевSport24.ru 09:23
Трансляция дерби «Спартак» — ЦСКА 6 апреля на канале «Матч Премьер» начнется в 18:25 мск. Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля). Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом.
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Дерби «Спартак» - ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев. Бубнов возвращается на «Матч ТВ»
Спорт день за днем10:08
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