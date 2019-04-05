Футбол

Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и НагучевSport24.ru 09:23

Спартак — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Трансляция дерби «Спартак» — ЦСКА 6 апреля на канале «Матч Премьер» начнется в 18:25 мск. Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля). Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч «Спартак» – ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев

Спорт-Экспресс10:23

Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев

Sport24.ru09:23

Черданцев прокомментирует матч «Спартак» - ЦСКА

Soccer.ru09:36

«Спартак» – ЦСКА: почему не будет бесплатной трансляции из Тушина

Советский спорт09:30

Дерби «Спартак» - ЦСКА: комментируют Черданцев и Нагучев. И не только в эфире!

Матч ТВ09:48

Дерби «Спартак» - ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев. Бубнов возвращается на «Матч ТВ»

Спорт день за днем10:08

Черданцев и Нагучев прокомментируют «Спартак» – ЦСКА

Sports.ru09:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество

Каждый пятый россиянин мечтает уехать за границу

Обновлено вчера в 08:59
Политика

Порошенко сдал анализы на стадионе

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты.
Обновлено в 03:40
Экономика

Госфонд Норвегии исключит из индекса облигации развивающихся стран

Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Ливии 5 апреля, в пятницу, сообщает постпредство Британии.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

В Черном море начались учения Украины и НАТО

Обновлено в 07:12
Экономика

«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Политика

Эрдоган считает, что предложение России по ПРО выгоднее американского

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле заявил, что предложение России по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение Соединённых Штатов по системе Patriot.
Обновлено в 10:24
Футбол

Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Энергетика

Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Мощный взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Мадриде

Обновлено в 08:26
Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

Обновлено в 06:54
Спорт

Путин объявил благодарность Дубову за победу на ЧМ по быстрым шахматам

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Даниилу Дубову за успешное выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:50
Кино

Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime

Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».
Обновлено в 10:26
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты

Microsoft представил Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft представила обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 05:56
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Технологии

Таксистам запретят перерабатывать

Крупнейшие в России сервисы по заказу такси — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» — договорились о создании единой системы отслеживания графика работы таксистов, чтобы водители не перерабатывали выше нормы.
Обновлено в 06:39
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Черданцев
Российский ведущий
Российский спортивный комментатор, телеведущий. Получил основную известность как спортивный комментатор телеканалов НТВ и «НТВ-Плюс». Пресс-атташе РФПЛ. В настоящее время работает на канале «Матч ТВ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное