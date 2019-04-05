Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и НагучевSport24.ru 09:23

Трансляция дерби «Спартак» — ЦСКА 6 апреля на канале «Матч Премьер» начнется в 18:25 мск. Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля). Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом.

Спорт день за днем

Политика Порошенко сдал анализы на стадионе Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты.

Экономика Госфонд Норвегии исключит из индекса облигации развивающихся стран Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний.

Армия и оружие Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Ливии 5 апреля, в пятницу, сообщает постпредство Британии.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Экономика «Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту» Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Политика Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.

Шоу-бизнес Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.

Политика Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.

Политика Эрдоган считает, что предложение России по ПРО выгоднее американского Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле заявил, что предложение России по поставкам российских С-400 является более выгодным, чем предложение Соединённых Штатов по системе Patriot.

Футбол Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».

Политика В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Спорт Путин объявил благодарность Дубову за победу на ЧМ по быстрым шахматам Президент России Владимир Путин объявил благодарность Даниилу Дубову за успешное выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году в Санкт-Петербурге.

Кино Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».

Гаджеты Microsoft представил Windows 10 May 2019 Update Компания Microsoft представила обновление Windows 10 May 2019 Update.

Политика Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.

Технологии Таксистам запретят перерабатывать Крупнейшие в России сервисы по заказу такси — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» — договорились о создании единой системы отслеживания графика работы таксистов, чтобы водители не перерабатывали выше нормы.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.