Футбол
Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и НагучевSport24.ru 09:23
Трансляция дерби «Спартак» — ЦСКА 6 апреля на канале «Матч Премьер» начнется в 18:25 мск. Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля). Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом.
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Дерби «Спартак» - ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев. Бубнов возвращается на «Матч ТВ»
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