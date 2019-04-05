Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и НагучевSport24.ru 09:23

Трансляция дерби «Спартак» — ЦСКА 6 апреля на канале «Матч Премьер» начнется в 18:25 мск. Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля). Перед матчем и в перерыве будет работать студия с ведущим Романом Гутцайтом.

Спорт день за днем

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.

Энергетика Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо 21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.

Хоккей ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Общество Почему количество желающих уехать из России достигло рекорда за 10 лет Эмигрировать из России хотел бы каждый пятый россиянин, свидетельствуют данные американского института общественного мнения Gallup за 2018 год.

Происшествия За акцию с «надгробием» Путина арестовали второго петербуржца Суд установил, что Кудрявцев 3 апреля 2019 года руководил установкой "инсталляции надгробия" с надписью "Путин В.В. 1952-2019 Предал народ России" на газоне Александровского сада.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Назван новый президент Всемирного банка Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".

Политика В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.

Общество Георгия Данелию на следующей неделе похоронят на Новодевичьем кладбище Советского и российского кинорежиссера Георгия Данелию, который умер после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.

Шоу-бизнес Михаил Боярский трогательно поблагодарил жену за воспитание их детей Михаил Боярский очень благодарен за это супруге. Причем актер старался помогать Ларисе воспитывать детей.

Авто Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.

Шоу-бизнес В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.

Политика Ушаков прокомментировал отстранение с поста мэра Риги Нил Ушаков назвал отстранение его от должности мэра Риги противоправным решением. Он пообещал оспорить его в суде.

Происшествия Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.

Общество Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.

Общество Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.

Происшествия Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Политика Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.