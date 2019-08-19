Накануне центрального матча 6-го тура российской футбольной премьер-лиги кипят страсти в среде фанатов обеих команд. Полиция наготове, но в среде интернета и она бессильна. Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Происшествия Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.

Политика Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

Экономика Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.

Шоу-бизнес Рудковская возмутила поклонников «детским» мини-платьем в ярких цветах Рудковская выложила в Instagram фотографию в мини-платье в ярких цветах, подчеркивающем фигуру и стройные ноги звезды.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Балашихе загорелся химический завод Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика РБК объявил об изменениях в руководстве редакции Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК.

Финансы Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск, курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.

Происшествия Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Здоровье На Кубани профилактические осмотры прошли более 700 тысяч детей В прошлом году закупили почти 500 единиц медоборудования в детские поликлиники, еще 329 планируется поставить в этом году Профилактические осмотры на Кубани прошли более 700 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Космос Tesla Roadster совершила свой первый оборот вокруг Солнца Манекен Starman, отправившийся покорять космос на электрокаре Tesla Roadster, совершил свой первый оборот вокруг Солнца.

Общество Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Транспорт В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Происшествия Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.