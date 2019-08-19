Футбол

Дерби «Спартак» – ЦСКА. Взломан сайт фанатов «красно-белых»Вести.Ru 09:15

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Накануне центрального матча 6-го тура российской футбольной премьер-лиги кипят страсти в среде фанатов обеих команд. Полиция наготове, но в среде интернета и она бессильна. Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.
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