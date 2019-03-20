Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунтБомбардир.ру 04:53

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов. Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги.
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Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Матч ТВ05:36

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за £ 1

Чемпионат04:43

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Sport24.ru04:58

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Sportbox.RU05:36

Английский клуб может быть куплен за один фунт

Еженедельник Футбол06:41

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Бомбардир.ру04:53
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Дерби Каунти
Спортивный клуб
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