«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунтБомбардир.ру 04:53

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов. Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги.

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

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