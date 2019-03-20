Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунтБомбардир.ру 04:53
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов. Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги.
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Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe получил новые двигатели
Обновлено в 03:04
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампред бундестага ФРГ Вольфганг Кубики потребовал объявить американского посла в Берлине Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет вместе
Любопытно, что, несмотря на присутствие в зале Джона Траволты и Хелен Миррен, внимание публики и журналистов было приковано к экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак и ее спутнику, режиссеру Константину Богомолову.
Обновлено в 05:11
Политика
Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден принял решение баллотироваться на пост президента.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
В Думе оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
В Госдуму России внесен законопроект, который может вернуть нашей стране сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Наука
Ученые назвали способ снизить риск преждевременной смерти
Китайские ученые нашли способ, который поможет избежать преждевременной смерти.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Покупки смартфонов по Trade-in выросли в 4 раза
В январе-феврале 2019 года число пользователей, воспользовавшихся услугой, увеличилось на 386% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество сданных смартфонов составило 35 тысяч штук.
Обновлено в 05:05
Политика
Оценкой ущерба Крыму от Украины займется специальная группа в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил о создании рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Волочкова потеряла ребенка от Керимова
Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем прошлом романе с бизнесменом, членом Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейманом Керимовым.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.
Обновлено в 06:14
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Политика
Из приложения на iPhone пропали крымские города
Населенные пункты Крыма пропали из мобильного приложения «Погода» американской корпорации Apple, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 06:58
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18