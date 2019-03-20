Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунтБомбардир.ру 04:53

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов. Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги.
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Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Матч ТВ05:36

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Sportbox.RU05:36

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за £ 1

Чемпионат04:43

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Sport24.ru04:58

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Бомбардир.ру04:53
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Происшествия

Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве

В отношении экс-чиновника дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве, а руководителя организации обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Общество

Росстат показал связь между бедностью и одиночеством

47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Политика

Токаев вступает в должность президента Казахстана

В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
Обновлено в 00:58
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика

Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии

Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина.
Обновлено в 04:36
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Здоровье

Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 02:16
Общество

В Приморье начали обследовать белух и косаток в «китовой тюрьме»

Оценка состояния незаконно отловленных косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» близ приморской Находки, начата специалистами.
Обновлено в 03:24
Экономика

ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Минобороны проверят сообщения об избиении срочников в Забайкалье

Военные совместно с правоохранителями проверят все соединения и воинские части в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Друг Юлии Началовой заявил, что незадолго до смерти она победила рак

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

В Сети отреагировали на сбор денег Басковым для семьи Началовой

Обновлено вчера в 18:03
Экономика

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку

Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.
Обновлено в 01:04
Политика

Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

В Симферополе арестован первый президент Крыма Мешков

Первого президента Крыма Юрия Мешкова задержали и арестовали на двое суток, его обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.
Обновлено в 04:49
Политика

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Политика

Адвокат рассказал о встрече Москальковой и Вышинского в суде Киева

Обновлено в 05:13
Наука

Ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти

Сотрудники Шаньдунского политехнического университета в Китае выявили простой способ предотвратить раннюю смерть от сердечного приступа, инсульта или рака.
Обновлено в 03:15
Космос

Израильский «луноход» сближается с Луной

Обновлено в 05:27
Экономика

Ипотечные каникулы предложили распространить на уже выданные кредиты

Ввести ипотечные каникулы президент Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 20 февраля.
Обновлено вчера в 08:38
Культура

Американский продюсер Уолтер Афанасьев напишет книгу о Юлии Началовой

Американский продюсер Уолтер Афанасьев заявил, что напишет о Юлии Началовой целую книгу.
Обновлено в 05:43
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика

Путин пожелал здоровья Назарбаеву

По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
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