Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунтБомбардир.ру 04:53
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов. Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Хабаровских экс-чиновника и коммерсанта заподозрили в мошенничестве
В отношении экс-чиновника дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве, а руководителя организации обвиняют в мошенничестве и пособничестве в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Политика
Токаев вступает в должность президента Казахстана
В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
Обновлено в 00:58
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил врио главы региона Олега Хорохордина.
Обновлено в 04:36
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
В Приморье начали обследовать белух и косаток в «китовой тюрьме»
Оценка состояния незаконно отловленных косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» близ приморской Находки, начата специалистами.
Обновлено в 03:24
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Минобороны проверят сообщения об избиении срочников в Забайкалье
Военные совместно с правоохранителями проверят все соединения и воинские части в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
В Сети отреагировали на сбор денег Басковым для семьи Началовой
Обновлено вчера в 18:03
Экономика
Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку
Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.
Обновлено в 01:04
Политика
Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
В Симферополе арестован первый президент Крыма Мешков
Первого президента Крыма Юрия Мешкова задержали и арестовали на двое суток, его обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.
Обновлено в 04:49
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Наука
Ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти
Сотрудники Шаньдунского политехнического университета в Китае выявили простой способ предотвратить раннюю смерть от сердечного приступа, инсульта или рака.
Обновлено в 03:15
Космос
Израильский «луноход» сближается с Луной
Обновлено в 05:27
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на уже выданные кредиты
Ввести ипотечные каникулы президент Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 20 февраля.
Обновлено вчера в 08:38
Культура
Американский продюсер Уолтер Афанасьев напишет книгу о Юлии Началовой
Американский продюсер Уолтер Афанасьев заявил, что напишет о Юлии Началовой целую книгу.
Обновлено в 05:43
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин пожелал здоровья Назарбаеву
По словам президента, у России есть все основания, чтобы сказать ему спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ
Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10