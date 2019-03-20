Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунтБомбардир.ру 04:53
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов. Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой
Обновлено в 09:28
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Елена Алдонина, мать футболиста Евгения Алдонина, рассказала о том, с кем будет жить 12-летняя Вера, дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Кино
Вышел трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 09:23
ЖКХ
В Омске озвучили тариф на вывоз мусора
Обновлено в 08:53
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Общество
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Бывшего зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО
Центральный районный суд Хабаровска отправил бывшего чиновника в СИЗО на два месяца, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию суда.
Обновлено в 03:20
Авто
Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей
Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено в 09:50
Политика
МИД Польши издал брошюру для борьбы с понятием «польские концлагеря»
На пресс-конференции, состоявшейся в среду, 20 марта, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк уточнил, что брошюру издали на английском, немецком и польском языках.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине
Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Каррера провёл переговоры с «Зенитом»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37