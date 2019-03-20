Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунтБомбардир.ру 04:53

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов. Предприниматель ищет инвестора, способного закрыть долги.
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Владелец «Дерби Каунти» выставил клуб на продажу за £1

REGNUM07:35

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Sportbox.RU05:36

Английский клуб может быть куплен за один фунт

Еженедельник Футбол06:41

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Sport24.ru04:58

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за £ 1

Чемпионат04:43

Английский клуб выставлен на продажу за 1 фунт

Матч ТВ05:36

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Бомбардир.ру04:53
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Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
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Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

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Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
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Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

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Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
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Армия и оружие

Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Елена Алдонина, мать футболиста Евгения Алдонина, рассказала о том, с кем будет жить 12-летняя Вера, дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Украинские военные показали полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 08:12
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Кино

Вышел трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:23
ЖКХ

В Омске озвучили тариф на вывоз мусора

Обновлено в 08:53
Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Общество

Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Бывшего зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО

Центральный районный суд Хабаровска отправил бывшего чиновника в СИЗО на два месяца, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию суда.
Обновлено в 03:20
Авто

Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей

Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено в 09:50
Политика

МИД Польши издал брошюру для борьбы с понятием «польские концлагеря»

На пресс-конференции, состоявшейся в среду, 20 марта, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк уточнил, что брошюру издали на английском, немецком и польском языках.
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Политика

Зеленский рассказал о своём фаворите президентской гонки на Украине

Владимир Зеленский рассказал, что если бы солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук всё-таки решился попробовать себя в роли президента страны, то шоумен бы полностью поддержал его в этом, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:36
Политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост

Обновлено вчера в 09:30
Футбол

Каррера провёл переговоры с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
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Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

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Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
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