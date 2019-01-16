Футбол

«Дерби Каунти» выбил «Саутгемптон» из розыгрыша Кубка АнглииМатч ТВ 17:38

В Кубке Англии «Саутгемптон» на своем поле принимал «Дерби Каунти» в рамках переигровки матча 1/32 финала. Основное время игры завершилось вничью со счетом 2:2. Все четыре гола были забиты во втором тайме в течение 15 минут. Сначала отличился полузащитник хозяев Стюарт Армстронг.
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