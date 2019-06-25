Футбол

«Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»Бомбардир.ру 07:54

«Дерби Каунти» на своем сайте подтвердил, что клуб разрешает Фрэнку Лэмпарду вести официальные переговоры с «Челси».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Дерби Каунти» объявил о начале переговоров «Челси» с Лэмпардом

Матч ТВ07:38

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

Советский спорт07:26

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

Sport.ru11:15

«Дерби» дал добро на переговоры Лэмпарда с «Челси». Безумие все ближе

Sport24.ru11:10

«Дерби» объявил о начале переговоров между «Челси» и Лэмпардом

Чемпионат07:16

«Дерби» разрешил Лэмпарду провести официальные переговоры с «Челси»

Sports.ru07:06

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

Спорт-Экспресс07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Космос

Приливные хвосты обнаружены вокруг карликовой галактики DDO 44

Исследователи обнаружили приливные хвосты от DDO 44 в рамках широкомасштабной наблюдательной кампании по визуализации вокруг NGC 2403, направленной на поиск своих карликовых компаньонов и остатков разрушенных спутников.
Обновлено в 13:15
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Политика

Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

В Иркутске МВД отказалось заводить дело об избиении волонтеров кандидата в гордуму

В Иркутске полиция отказалась возбуждать уголовное дело против двух мужчин, которые избили волонтеров оппозиционного кандидата в городскую Думу Сергея Беспалова.
Обновлено в 16:39
Технологии

На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете

На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:06
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 19:42
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Политика

США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян

Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Кино

Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9»

Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».
Обновлено в 05:45
Происшествия

Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Обновлено в 12:01
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Транспорт

Регистрацию машин распишут по часам

Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля — она должна занимать не более одного часа.
Обновлено в 18:06
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Общество

В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет

Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Здоровье

Рекомендации адмиралтейцам: покупка бутилированной воды

Специалисты Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу дают некоторые рекомендации, на что следует обратить внимание при покупке воды.
Обновлено в 07:28
Наука

В России создали беспохмельное пиво

Обновлено в 05:24
Политика

Госдума одобрила смягчение запрета на показ нацистской символики

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит использовать нацистскую символику в искусстве и учебно-просветительской деятельности.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Организатор концерта в Минске раскрыл детали райдера Аллы Пугачевой

Организатор концерта Аллы Пугачевой управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которых артистка выдвинула для организации концерта в Белоруссии.
Обновлено в 10:24
Авто

Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус

В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

В США отвергли обвинения в том, что Вашингтон мешает доставке помощи в «Эр-Рукбан»

Исполняющий обязанности постпреда Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн отверг обвинения в адрес Вашингтона в том, что он несёт ответственность за ситуацию с препятствованием доставке гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное