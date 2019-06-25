Футбол
«Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»Бомбардир.ру вчера в 07:54
«Дерби Каунти» на своем сайте подтвердил, что клуб разрешает Фрэнку Лэмпарду вести официальные переговоры с «Челси».
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Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено 24 июня в 22:17
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж-9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж-9".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе 17 июля.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Космос
К полету на орбиту готовится новый экипаж МКС
Обновлено в 03:16
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона
Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году
«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 02:26
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске
В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
СКР возбудил новые дела после обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса после артиллерийского обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 26 июня пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 06:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы
1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20