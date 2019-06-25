Футбол
«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с ЛэмпардомЕвро-футбол.ру 07:24
"Дерби Каунти" разрешил "Челси" вести переговоры с Фрэнком Лэмпардом о назначении на пост главного тренера. Об этом информирует официальный сайт "Дерби".
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Футбол
Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика
Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным
США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:18
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах
Обновлено в 11:19
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика
Украина пожаловалась G20 на Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Создано приложение, стирающее людей с фотографии
Приложение уже доступно для скачивания в онлайн-магазине AppStore.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
ВКС РФ получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Военно-космическим силам РФ два модернизированных самолета Ил-76МД-М.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В ПАСЕ оспорили восстановление статуса российской делегации
Депутаты ПАСЕ оспорили восстановление статуса российской делегации.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос
Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Политика
В Раде заявили о завершении «похода Украины в Европу»
Для Украины «поход в Европу закончился», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Космос
Жизнь на Марсе могла развиваться в течение 700 миллионов лет
Окно жизни составляет именно 70 млн лет, так как 3,5 млрд лет назад Марс потерял значительное количество своей воды.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
"Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, вооруженные силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Обновлено в 16:02
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53