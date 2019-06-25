Футбол

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с ЛэмпардомЕвро-футбол.ру 07:24

"Дерби Каунти" разрешил "Челси" вести переговоры с Фрэнком Лэмпардом о назначении на пост главного тренера. Об этом информирует официальный сайт "Дерби".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Дерби» дал добро на переговоры Лэмпарда с «Челси». Безумие все ближе

Sport24.ru11:10

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

Советский спорт07:26

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

Sport.ru11:15

«Дерби Каунти» объявил о начале переговоров «Челси» с Лэмпардом

Матч ТВ07:38

«Дерби» объявил о начале переговоров между «Челси» и Лэмпардом

Чемпионат07:16

«Дерби» разрешил Лэмпарду провести официальные переговоры с «Челси»

Sports.ru07:06

«Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

Спорт-Экспресс07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя

От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Футбол

Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика

Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным

США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:18
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах

Обновлено в 11:19
Происшествия

Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Обновлено в 10:00
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

Украина пожаловалась G20 на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Авто

Премиальный бренд Genesis представит шесть новых моделей к 2021 году

Обновлено в 13:42
Авто

Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Создано приложение, стирающее людей с фотографии

Приложение уже доступно для скачивания в онлайн-магазине AppStore.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

ВКС РФ получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Военно-космическим силам РФ два модернизированных самолета Ил-76МД-М.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

В ПАСЕ оспорили восстановление статуса российской делегации

Депутаты ПАСЕ оспорили восстановление статуса российской делегации.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос

Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Политика

В Раде заявили о завершении «похода Украины в Европу»

Для Украины «поход в Европу закончился», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини

На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Космос

Жизнь на Марсе могла развиваться в течение 700 миллионов лет

Окно жизни составляет именно 70 млн лет, так как 3,5 млрд лет назад Марс потерял значительное количество своей воды.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны

"Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, вооруженные силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Обновлено в 16:02
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире

Обновлено в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное