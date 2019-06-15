Футбол

«Дерби Каунти» отпустит Лэмпарда при предложении «Челси»Евро-футбол.ру 12:47

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард может возглавить "Челси". Daily Mail заверяет, что руководство "баранов" не будет препятствовать уходу своего главного тренера в английский гранд, но потребует компенсацию.
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Фрэнк Лэмпард
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