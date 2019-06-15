Футбол
«Дерби Каунти» отпустит Лэмпарда при предложении «Челси»Евро-футбол.ру 12:47
Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард может возглавить "Челси". Daily Mail заверяет, что руководство "баранов" не будет препятствовать уходу своего главного тренера в английский гранд, но потребует компенсацию.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Обновлено вчера в 15:27
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв
Во дворе одного из домов в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Глава пензенского Следкома проведет прием граждан в Чемодановке
Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 8 (8412) 36-17-02 (необходимо указать информацию о существе вопроса, который гражданин хочет задать главе регионального Следкома).
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
F-35 малоэффективны против России — польский эксперт
Главный редактор журнала «Армия и Техника» Анджей Кинский в видеоинтервью для газеты Rzecpospolita заявил, что закупаемые Польшей в США истребители пятого поколения F-35 не будут очень эффективными против России.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения
Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:21
Космос
Женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля
Вадим Гущин считает, что женское присутствие на борту тестового модуля благотворно влияет как на психологическую атмосферу всего экипажа, так и на работоспособность мужской части команды.
Обновлено в 04:33
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину
В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Авто
Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Происшествия
Губернатор Белозерцев обещал оплатить кредиты погибшего в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал родным погибшего в драке в селе Чемодановка погасить их кредиты в размере 900 тысяч рублей.
Обновлено в 15:55
Футбол
Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира
Обновлено в 14:37
Происшествия
На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар
В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Финансы
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Политика
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator на несколько боев
Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator. Об этом ТАСС сообщили в команде российского бойца смешанных единоборств.
Обновлено в 03:29