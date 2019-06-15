Футбол

«Дерби Каунти» отпустит Лэмпарда при предложении «Челси»Евро-футбол.ру 12:47

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард может возглавить "Челси". Daily Mail заверяет, что руководство "баранов" не будет препятствовать уходу своего главного тренера в английский гранд, но потребует компенсацию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»

Чемпионат09:22

«Дерби Каунти» начал переговоры с Лэмпардом о новом контракте

Soccer.ru12:01

СМИ: «Дерби» предложил Лэмпарду новый контракт

Sportbox.RU09:44

СМИ: «Дерби Каунти» начал переговоры с Лэмпардом о новом контракте

Спорт-Экспресс10:21

СМИ: «Дерби» предложил Лэмпарду новый контракт

Матч ТВ09:44

«Дерби Каунти» хочет продлить контракт с Лэмпардом, чтобы он не уходил в «Челси»

Sport24.ru11:48

Лэмпард – главный кандидат на замену Сарри в «Челси». «Дерби» хочет удержать тренера

Sports.ru08:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Обновлено вчера в 15:27
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв

Во дворе одного из домов в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Глава пензенского Следкома проведет прием граждан в Чемодановке

Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 8 (8412) 36-17-02 (необходимо указать информацию о существе вопроса, который гражданин хочет задать главе регионального Следкома).
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

F-35 малоэффективны против России — польский эксперт

Главный редактор журнала «Армия и Техника» Анджей Кинский в видеоинтервью для газеты Rzecpospolita заявил, что закупаемые Польшей в США истребители пятого поколения F-35 не будут очень эффективными против России.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Политика

Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения

Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:21
Космос

Женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля

Вадим Гущин считает, что женское присутствие на борту тестового модуля благотворно влияет как на психологическую атмосферу всего экипажа, так и на работоспособность мужской части команды.
Обновлено в 04:33
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено вчера в 07:25
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Происшествия

Губернатор Белозерцев обещал оплатить кредиты погибшего в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал родным погибшего в драке в селе Чемодановка погасить их кредиты в размере 900 тысяч рублей.
Обновлено в 15:55
Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Обновлено в 14:37
Происшествия

На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар

В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Политика

Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 05:59
Единоборства

Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator на несколько боев

Федор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator. Об этом ТАСС сообщили в команде российского бойца смешанных единоборств.
Обновлено в 03:29
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное