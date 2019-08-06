Футбол

«Дерби Каунти» объявил о подписании РуниLiveSport.ru 09:58

Английский «Дерби Каунти» объявил о подписании контракта с нападающим Уэйном Руни. Об этом сообщает официальный сайт «Дерби». Руни будет играющим тренером команды.
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Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте
 английского коллектива.
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