с чего всё началось

Английский «Дерби Каунти» объявил о подписании контракта с нападающим Уэйном Руни. Об этом сообщает официальный сайт «Дерби». Руни будет играющим тренером команды.

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Технологии «ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.

Интернет Microsoft сообщил о кибератаках российских хакеров Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.

Шоу-бизнес Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.

Интернет Twitter использовал некоторые данные пользователей без их разрешения Руководство Twitter принесло извинения за использование некоторых данных пользователей без их разрешения.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Армия и оружие Российские противолодочные самолеты совершили облет Аляски и Канады Дальние противолодочные самолеты Тихоокеанского флота России совершили облет воздушных границ Аляски и Канады.

Политика На Украине призвали к смене мирового порядка Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.

Политика МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Происшествия Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.

Здоровье В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.

Политика В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Политика Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne) Вашингтон в свою очередь каждый день подливает все больше масла в огонь и недавно незаконно ввел новые санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (он, наверное, является наиболее компетентным переговорщиком, который бы смог остановить эскалацию), чтобы помешать его поездкам.

Общество Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Здоровье Семь низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим Одним из самых низкокалорийных сладостей считается желе, так как в нем содержится всего 80 ккал на 100 граммов.

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Происшествия На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.