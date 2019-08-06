Футбол
«Дерби Каунти» объявил о подписании РуниLiveSport.ru 09:58
Английский «Дерби Каунти» объявил о подписании контракта с нападающим Уэйном Руни. Об этом сообщает официальный сайт «Дерби». Руни будет играющим тренером команды.
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с чего всё началось
Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте английского коллектива.Газета.Ru10:09
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
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На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
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Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
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Обновлено в 18:34
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Обновлено в 11:55
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Marianne (Франция): сближение с Россией как никогда необходимо для выживания Европы (Marianne)
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Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
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Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
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Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
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«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
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Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
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Здоровье
Власти пообещали разобраться с проблемами Центра медицины катастроф
Ситуация в Центре медицины катастроф Республики Алтай, сотрудники которого обнародовали жалобу на руководителя учреждения Сергея Земцова и потребовали отстранить его с должности руководителя учреждения, получила продолжение, информирует сайт Министерства здравоохранения Республики Алтай.
Обновлено в 22:42