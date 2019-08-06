Футбол
«Дерби Каунти» объявил о подписании РуниLiveSport.ru 09:58
Английский «Дерби Каунти» объявил о подписании контракта с нападающим Уэйном Руни. Об этом сообщает официальный сайт «Дерби». Руни будет играющим тренером команды.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте английского коллектива.Газета.Ru10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии
Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.
Обновлено в 18:25
Футбол
Президент «Лиона» не получал предложений от «МЮ» по Дембеле
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что не ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле.
Обновлено в 21:19
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на экономику России
Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено в 08:44
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Кино
Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Американский режиссер Квентин Тарантино побывал вместе с министром культуры России Владимиром Мединским на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль».
Обновлено в 18:26
Игры
До конца года из Rocket League уберут лутбоксы со случайным содержимым
Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Кино
Десять лучших фильмов о Второй мировой выбрали в США
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Футбол
СМИ: Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул клуб
Глава селекционной службы московского футбольного клуба «Спартак» Александр Аверьянов покинул свою должность.
Обновлено в 17:59
Общество
Командировочные просят увеличить российские чиновники
Профсоюз госслужащих жалуется на снижение уровня жизни по причине больших личных расходов в поездках по России.
Обновлено в 02:50
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями
Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями в ленте новостей некоторых пользователей.
Обновлено в 15:45
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Космос
Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками
Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено 04 августа в 19:50
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Футбол
Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Политика
Болтон: Китай был причиной выхода США из ДРСМД
По словам советника по вопросам национальной безопасности президента США Джона Болтона, власти страны приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китая.
Обновлено в 18:17
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26