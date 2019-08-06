Футбол

«Дерби Каунти» объявил о переходе РуниRT на русском вчера в 10:01

Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.
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с чего всё началось
Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте
 английского коллектива.
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