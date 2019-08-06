с чего всё началось

Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.

Общество Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Политика Китай анонсировал ответ на размещение ракет США в Азии МИД Китая заявил, что США ждут ответные меры в случае, если Вашингтон решится на размещение своих ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Происшествия В Ингушетии ликвидировали боевика В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Экономика Волатильность рубля выросла после новых санкций США Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.

Гаджеты Samsung представляет новый процессор Exynos 9825 для Galaxy Note 10 Перед началом презентации Galaxy Note 10 Samsung представляет новый чип Exynos 9825 для Galaxy Note 10.

Происшествия Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.

Общество Названы основные причины незанятости в России 0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Политика Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Футбол Два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Политика Китайские компании прекратили закупки американской сельхозпродукции В Министерстве коммерции Китайской народной республики заявили о приостановке компаниями из КНР закупок сельскохозяйственной продукции в США.

Происшествия Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в Сибири Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Происшествия Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Здоровье Пензенцев приглашают на дополнительный прием к гастроэнтерологам Министерство здравоохранения Пензенской области сообщает, что 10 августа в нескольких медицинских организациях области будет организован дополнительный прием пациентов.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.

Экономика Четверть детей в России оказались за чертой бедности «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.