Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе РуниRT на русском вчера в 10:01
Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.
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с чего всё началось
Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" согласовал трансфер нападающего команды MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни, сообщается на официальном сайте английского коллектива.Газета.Ruвчера в 10:09
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Руни прибыл в Англию для переговоров с «Дерби», сегодня о трансфере объявят официально
Sports.ruвчера в 04:07
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:50, Вашингтон
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