Футбол

«Дерби Каунти» объявил о переходе РуниRT на русском 10:01

Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.
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Руни: очень рад возможности, которую мне предоставил «Дерби»

Чемпионат09:47

Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»

Sport24.ru09:25

Руни подписал контракт с «Дерби Каунти» на 1,5 года, он перейдет в клуб в январе

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Sportbox.RU09:40

Руни возвращается в Англию: «Дерби Каунти» официально объявил о переходе форварда

Матч ТВ09:40

«Дерби Каунти» объявил о подписании Руни. Он станет играющим тренером

Спорт-Экспресс09:40
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Общество

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В матче турнира Sochi Hockey Open "Локомотив" одержал победу над рижским "Динамо" (3:2). В составе победителей отличились Павел Красковский, Тай Рэтти и Александр Калинин.
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Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

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С появлением купе 6-й серии, кабриолета и 4-дверного Gran Coupe, которые теперь перешли в нынешнее флагманское семейство 8 Series, предполагалось, что непопулярный 5-местный лифтбек Gran Turismo остается единственным членом шестого семейства BMW.
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До сих пор у подразделения Audi Sport был напряженный год, когда они представили несколько моделей S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности 6 автомобилей RS до конца 2019 года.
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Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
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Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
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Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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