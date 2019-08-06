Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе РуниRT на русском 10:01
Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.
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Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Общество
Сильные дожди ожидаются в столице 9 августа
Обновлено в 08:46
Футбол
Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»
Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.
Обновлено в 07:40
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Здоровье
О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты
Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
Обновлено в 06:54
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Хоккей
«Локомотив» обыграл рижское «Динамо» на Sochi Hockey Open
В матче турнира Sochi Hockey Open "Локомотив" одержал победу над рижским "Динамо" (3:2). В составе победителей отличились Павел Красковский, Тай Рэтти и Александр Калинин.
Обновлено в 10:26
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
США рассматривают все варианты действий по свержению власти Мадуро
В Вашингтоне рассматривают все возможные варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и намерены использовать все необходимые средства для свержения Николаса Мадуро, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:22
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Жителя Ставрополя осудили на шесть лет за покушение на теракт
Северо-Кавказский окружной военный суд признал вину 22-летнего жителя Ставрополя Максима Панченко в попытке поджога учебного заведения города (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и приговорил его к шести годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:50
Авто
На тестах замечен прототип обновленного BMW 6 Series GT 2021
С появлением купе 6-й серии, кабриолета и 4-дверного Gran Coupe, которые теперь перешли в нынешнее флагманское семейство 8 Series, предполагалось, что непопулярный 5-местный лифтбек Gran Turismo остается единственным членом шестого семейства BMW.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Ураганный ветер повалил деревья в Перми
Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.
Обновлено в 09:05
Кино
Лана Дель Рей представила песню для фильма Гильермо дель Торо
Лана Дель Рей опубликовала в Twitter тизер песни, написанной для фильма «Страшные истории для рассказа в темноте».
Обновлено в 05:57
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Audi готовит сразу шесть новых RS-моделей
До сих пор у подразделения Audi Sport был напряженный год, когда они представили несколько моделей S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности 6 автомобилей RS до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Косьельни в «Бордо»
Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе защитника Лорана Косьельни в «Бордо».
Обновлено в 10:50
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
Четыре человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:54
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35