Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе РуниRT на русском 10:01
Английский футбольный клуб «Дерби Каунти» объявил о переходе нападающего Уэйна Руни. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний англичанин присоединится к команде в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года, в котором также будет предусмотрена опция продления.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
Трамп заблокировал активы властей Венесуэлы на территории США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует государственные активы Венесуэлы в юрисдикции США, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого Дома.
Обновлено в 00:38
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Глюкоза ответила на слухи о разводе
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Общество
Лисовец прокомментировал сообщения о смерти Аллы Вербер
Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Обновлено в 13:17
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Экономика
Акции «Уралкалия» выросли на 17%
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года
Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Политика
Названа дата вступления в силу новых санкций США против РФ
Новые санкции, введенные США против России, вступят в силу 26 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина США.
Обновлено вчера в 03:14
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика
В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США
Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.
Обновлено в 13:27
Политика
Мальчик из Тулуна подарил Путину фигурку тигра
Обновлено в 14:26
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
«Локомотив» продолжает вести переговоры по Комличенко
Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко.
Обновлено в 13:04
Экономика
В России сократилось число убийств и покушений на убийство
По данным ГП РФ, аналогичная тенденция наблюдается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - таких преступлений стало на 5,2% меньше (с 11 983 до 11 361).
Обновлено в 07:34