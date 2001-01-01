Футбол

«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»Чемпионат 09:22

Напомним, Лэмпардом активно интересуется «Челси», который может пригласить его на пост главного тренера вместо Маурицио Сарри. При этом в контракте Лэмпарда прописаны отступные в размере около € 4,5 млн за досрочное расторжение контракта.
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СМИ: «Дерби» предложил Лэмпарду новый контракт

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