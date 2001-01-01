Футбол
«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»Чемпионат 09:22
Напомним, Лэмпардом активно интересуется «Челси», который может пригласить его на пост главного тренера вместо Маурицио Сарри. При этом в контракте Лэмпарда прописаны отступные в размере около € 4,5 млн за досрочное расторжение контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Вашингтон
Наука
Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Финансы
Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.
Обновлено в 10:53
Транспорт
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов
В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Футбол
В Испании обокрали дом полузащитника «Реала» Васкеса
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес стал жертвой воров.
Обновлено в 08:23
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Энергетика
В Туркменистане откроется завод по выпуску синтетического бензина
В кластере Овадандепе Ахалского велаята 28 июня откроется завод по производству синтетического бензина.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Общество
Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56
Авто
Названы способы обезопасить автомобиль от угона
Практика показывает, что даже дорогая и современная автосигнализация — не панацея от угона.
Обновлено в 08:06
Происшествия
МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Кино
Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2
За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45