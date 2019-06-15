«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»Вести.Ru 11:54

Английский "Дерби Каунти" намерен предложить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. При на этом на сорокалетнего специалиста претендует его бывший клуб "Челси". Контракт Лэмпарда с "баранами" рассчитан до 2021 года, но "Челси" готов вернуть своего бывшего футболиста уже нынешним летом.

«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»

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