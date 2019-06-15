Футбол

«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»Вести.Ru 11:54

Английский "Дерби Каунти" намерен предложить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. При на этом на сорокалетнего специалиста претендует его бывший клуб "Челси". Контракт Лэмпарда с "баранами" рассчитан до 2021 года, но "Челси" готов вернуть своего бывшего футболиста уже нынешним летом.
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«Дерби Каунти» хочет продлить контракт с Лэмпардом, чтобы он не уходил в «Челси»

Sport24.ru11:48

СМИ: «Дерби» предложил Лэмпарду новый контракт

Матч ТВ09:44

СМИ: «Дерби» предложил Лэмпарду новый контракт

Sportbox.RU09:44

СМИ: «Дерби Каунти» начал переговоры с Лэмпардом о новом контракте

Спорт-Экспресс10:21

«Дерби Каунти» начал переговоры с Лэмпардом о новом контракте

Soccer.ru12:01

«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»

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Лэмпард – главный кандидат на замену Сарри в «Челси». «Дерби» хочет удержать тренера

Sports.ru08:57
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Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
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Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

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Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star

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Дочь Этери Тутберидзе станет тренироваться в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переедут в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда.
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Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
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