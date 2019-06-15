Футбол
«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»Вести.Ru 11:54
Английский "Дерби Каунти" намерен предложить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. При на этом на сорокалетнего специалиста претендует его бывший клуб "Челси". Контракт Лэмпарда с "баранами" рассчитан до 2021 года, но "Челси" готов вернуть своего бывшего футболиста уже нынешним летом.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Хоккей
Губернатор Миссури объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса»
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Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
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Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
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Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии на фестивале «Сердце Евразии».
Обновлено в 07:32
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Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
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Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
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Обновлено вчера в 07:23
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
Обновлено в 11:22
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
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Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
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Обновлено в 02:39
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Общество
Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями
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Обновлено в 10:13
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Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
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Обновлено в 11:30