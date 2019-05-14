«Дерби Каунти» и «Астон Вилла» сразятся за выход в АПЛSoccer.ru вчера в 16:50

27 мая "Астон Вилла" и "Дерби Каунти" сразятся за выход в Премьер-Лигу в финальном поединке плей-офф. По слухам, по окончании сезона Фрэнк Лэмпард может возглавить "Челси".

«Дерби Каунти» и «Астон Вилла» сразятся за выход в АПЛ

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