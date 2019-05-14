Футбол

«Дерби Каунти» и «Астон Вилла» сразятся за выход в АПЛSoccer.ru вчера в 16:50

27 мая "Астон Вилла" и "Дерби Каунти" сразятся за выход в Премьер-Лигу в финальном поединке плей-офф. По слухам, по окончании сезона Фрэнк Лэмпард может возглавить "Челси".
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«Дерби Каунти» сыграет с «Астон Виллой» в финальном матче за выход в АПЛ

Советский спортвчера в 16:49

"Дерби Каунти" победил "Лидс" и сыграет с "Астон Виллой за место в АПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 16:44

Фрэнк Лэмпард: «Перед „Лидсом“ сказал парням, что все списали нас со счетов. В финале мы опять будем андердогами»

Sports.ruвчера в 17:11

Лэмпард: «В матче с „Астон Виллой“ „Дерби“ опять будет андердогом»

Sport24.ruвчера в 18:41

В финале плей-офф Чемпионшипа сыграют команды Лэмпарда и Терри

Чемпионатвчера в 17:55

«Дерби Каунти» обыграл «Лидс» и поспорит с «Астон Виллой» за выход в АПЛ

Матч ТВвчера в 16:42

«Лидс» – «Дерби Каунти»: смогут ли «бараны» отыграться?

Все про Спорт ру14 мая в 10:53
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:50
ЖКХ

В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление

Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

Обновлено в 07:33
Политика

В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Общество

Беспилотники проследят за дачными участками

Ведомство планирует запустить над дачными участками россиян беспилотники — они будут собирать актуальные данные для кадастровой оценки и предупреждать инспекторов, если на территории есть незарегистрированные постройки.
Обновлено в 08:54
Политика

Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Экономика

Выручка ритейлера «О`Кей» в 1-м квартале увеличилась на 0,7%

Ритейлер "О ` Кей" в 1-м квартале 2019 года увеличил выручку на 0,7% по сравнению январем-мартом 2018 года, до 39,4 млрд рублей (динамика скорректирована на эффект от продажи бизнеса супермаркетов в конце 2017 года).
Обновлено в 07:27
Политика

На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»

В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Происшествия

Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России

Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Политика

В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации

Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Политика

Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину

После победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах Коломойский сообщил о планах вернуться на Украину и заявил о готовности консультировать избранного главу государства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
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Высший дивизион Английской футбольной лиги и второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги.
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