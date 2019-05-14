Футбол
«Дерби Каунти» и «Астон Вилла» сразятся за выход в АПЛSoccer.ru вчера в 16:50
27 мая "Астон Вилла" и "Дерби Каунти" сразятся за выход в Премьер-Лигу в финальном поединке плей-офф. По слухам, по окончании сезона Фрэнк Лэмпард может возглавить "Челси".
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«Дерби Каунти» сыграет с «Астон Виллой» в финальном матче за выход в АПЛ
Советский спортвчера в 16:49
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Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обновлено в 01:54
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
ЖКХ
В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление
Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно
Обновлено в 07:33
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Общество
Беспилотники проследят за дачными участками
Ведомство планирует запустить над дачными участками россиян беспилотники — они будут собирать актуальные данные для кадастровой оценки и предупреждать инспекторов, если на территории есть незарегистрированные постройки.
Обновлено в 08:54
Политика
Суд удовлетворил иск главы Хакасии к журналисту Леонтьеву
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, вице-президенту "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, признав высказывания последнего порочащими честь и достоинство.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Экономика
Выручка ритейлера «О`Кей» в 1-м квартале увеличилась на 0,7%
Ритейлер "О ` Кей" в 1-м квартале 2019 года увеличил выручку на 0,7% по сравнению январем-мартом 2018 года, до 39,4 млрд рублей (динамика скорректирована на эффект от продажи бизнеса супермаркетов в конце 2017 года).
Обновлено в 07:27
Политика
На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»
В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Политика
Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину
После победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах Коломойский сообщил о планах вернуться на Украину и заявил о готовности консультировать избранного главу государства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39