Футбол

«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и ЛэмпардомSoccer.ru 07:16

Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
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«Дерби Каунти» объявил, что дал разрешение «Челси» на переговоры с Лэмпардом

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«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

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«Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

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Дерби Каунти
Спортивный клуб
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