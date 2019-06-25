Футбол
«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и ЛэмпардомSoccer.ru 07:16
Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
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Транспорт
На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы
Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Обновлено в 09:31
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Космос
Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей
В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».
Обновлено вчера в 11:36
Гаджеты
В России вышли дешевые ноутбуки Lenovo для работы и игр. Цена
Игровой Lenovo Ideapad L340 Gaming Ноутбук Lenovo Ideapad L340 Gaming получил более мощную игровую начинку в сравнении с Ideapad L340.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
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Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти
Обновлено в 09:17
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
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Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу
Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
Обновлено в 10:16
Космос
Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов
Обновлено вчера в 20:20
Театры
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Политика
Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке
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Путин обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:54
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
В ведомстве рассказали, что в 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 645 тысяч человек из них 3,7 тысячи получили высший балл.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Обновлено в 06:00
Культура
На фестивале «Апсны» разыграют 15 путешествий в Абхазию
На втором фестивале «Апсны», который пройдет в Москве, разыграют 15 путевок в Абхазию.
Обновлено в 05:43
Общество
Директор пермской гимназии сохранила работу после гендерного скандала
Мировой суд города Перми прекратил производство по административному делу в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, ее не будут отстранять от должности руководителя из-за того, что в образовательном учреждении установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек.
Обновлено в 10:14
Кино
Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в России
С 27 июня по 30 июня все зрители и поклонники франшизы смогут вновь насладиться просмотром завершающей главы франшизы "Мстители" и увидеть уникальный, ранее не изданный контент: обращение режиссёров картины братьев Руссо, незавершенную вырезанную сцену из фильма, а также эксклюзивное видео из нового фильма Мфкмуд "Человек-Паук: Вдали от дома", который выйдет в широкий прокат 4 июля.
Обновлено в 10:10
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей
Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12