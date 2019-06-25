Футбол
«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и ЛэмпардомSoccer.ru вчера в 07:16
Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
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Политика
Племянница Скрипаля уверена в инсценировке отравления в Великобритании
Целью сделки могло быть то, что Скрипаль и его дочь Юлия могли за вознаграждение или добровольно участвовать в инсценировке отравления неизвестным химическим веществом.
Обновлено в 00:32
Политика
Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля
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Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
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Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
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В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
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Общество
В Свердловской области мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
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Обновлено вчера в 14:03
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
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Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
В Приморье приняли закон о переименовании администрации края
Депутаты Заксобрания Приморского края приняли закон о переименовании региональной администрации в правительство.
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Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов
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Политика
Стала известна первая зарплата Зеленского на посту президента
Стала известна заработная плата за первый месяц работы президента Украины Зеленского, 24 июня сообщает Фактор Инфо.
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В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
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Космос
NASA сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союза»
Обновлено вчера в 01:32
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
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Политика
В ПАСЕ проголосовали за возвращение России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено вчера в 03:09
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
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Космос
На Луне уфологи наткнулись на пятиконечную звезду – всплыли невероятные подробности
Недавно уфологам удалось открыть на Луне объект, который имеет непосредственное сходство с пятиконечной звездой.
Обновлено 24 июня в 10:54
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Источник: госиспытания комплекса ПВО «Деривация-СВ» завершат в 2020 году
Государственные испытания новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-СВ" (до 2018 года был известен как "Деривация-ПВО") завершатся в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк
Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году.
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Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
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Мировой суд Перми не нашел гендерной дискриминации в гимназии № 4
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Финансы
Bloomberg: «упрямая вера» России в золото оправдалась
Ставка Банка России на увеличение золотого запаса и постепенный отказ от доллара оправдалась.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Омск попал в десятку самых агрессивных городов
Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко, который во вторник возвратился с МКС на Землю, за четыре космических полета суммарно провел больше всех времени на станции - 737 суток, заявил во вторник начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Обновлено вчера в 14:00