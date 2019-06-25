Футбол
«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и ЛэмпардомSoccer.ru 07:16
Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Энергетика
Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок
Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине.
Обновлено в 13:26
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила делегацию РФ участвовать в июньской сессии, возможность оспаривания её полномочий сохраняется.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса
Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу.
Обновлено в 09:58
Общество
Свердловчанина оштрафовали за гомофобный комментарий в группе Шеремета
В Свердловской области суд впервые оштрафовал автора гомофобного комментария в соцсети.
Обновлено в 11:59
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Apple может добавить камеру прямо в Apple Watch
Apple продолжает удивлять своими патентами. В этот раз в документе говорится о камере в ремешке Apple Watch.
Обновлено в 12:56
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Культура
В школьную программу включат «культурные нормативы»
Школьную программу с 1 сентября этого года дополнят так называемыми «культурными нормативами».
Обновлено в 10:03
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Обновлено в 06:23
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:55
Политика
Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси
В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Общество
В Липецке начался выпускной бал
Официальная часть городского выпускного бала «Липецкие зори» началась на Соборной площади.
Обновлено в 13:26
Авто
Renault готовит премьеру нового субкомпактного кросса
Представители французской компании считают, что новый кроссовер будет способен повторить успех хэтчбека Renault Kwid, который стал одним из самых продаваемых автомобилей в Индии.
Обновлено в 06:58
Интернет
Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту
Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».
Обновлено в 08:53
Авто
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos
Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
Обновлено в 13:36
Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море
Обновлено в 05:05
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия
На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 05:56
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49