Футбол

«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и ЛэмпардомSoccer.ru 07:16

Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
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«Дерби» дал добро на переговоры Лэмпарда с «Челси». Безумие все ближе

Sport24.ru11:10

«Дерби» объявил о начале переговоров между «Челси» и Лэмпардом

Чемпионат07:16

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

Sport.ru11:15

«Дерби Каунти» объявил о начале переговоров «Челси» с Лэмпардом

Матч ТВ07:38

«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

Советский спорт07:26

«Дерби» разрешил Лэмпарду провести официальные переговоры с «Челси»

Sports.ru07:06

«Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

Спорт-Экспресс07:05
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Энергетика

Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок

Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила делегацию РФ участвовать в июньской сессии, возможность оспаривания её полномочий сохраняется.
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«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

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Свердловчанина оштрафовали за гомофобный комментарий в группе Шеремета

В Свердловской области суд впервые оштрафовал автора гомофобного комментария в соцсети.
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На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
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Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна

Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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10 лет со дня смерти Майкла Джексона: фото, которые останутся в веках

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Apple продолжает удивлять своими патентами. В этот раз в документе говорится о камере в ремешке Apple Watch.
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Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
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Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
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Культура

В школьную программу включат «культурные нормативы»

Школьную программу с 1 сентября этого года дополнят так называемыми «культурными нормативами».
Обновлено в 10:03
Происшествия

Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Обновлено в 06:23
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:55
Политика

Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси

В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Общество

В Липецке начался выпускной бал

Официальная часть городского выпускного бала «Липецкие зори» началась на Соборной площади.
Обновлено в 13:26
Авто

Renault готовит премьеру нового субкомпактного кросса

Представители французской компании считают, что новый кроссовер будет способен повторить успех хэтчбека Renault Kwid, который стал одним из самых продаваемых автомобилей в Индии.
Обновлено в 06:58
Интернет

Сервис Mail.ru откажется от паролей для входа на почту

Представители компании Mail.ru заявили о планах в дальнейшем отказаться от введения паролей для входа на почту.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».
Обновлено в 08:53
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
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Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
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У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

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Происшествия

Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море

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Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Происшествия

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На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
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Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
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