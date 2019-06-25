Футбол

«Дерби Каунти» дал разрешение на переговоры между «Челси» и ЛэмпардомSoccer.ru 07:16

Пресс-служба "Дерби Каунти" сообщает, что клуб дал официальное разрешение на переговоры между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
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«Дерби» дал добро на переговоры Лэмпарда с «Челси». Безумие все ближе

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«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

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Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
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