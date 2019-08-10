Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войскИноСМИ вчера в 04:21

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
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Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Газета.Ru11:00

О горе! США накажут Германию выводом части своих войск в Польшу

REGNUMвчера в 15:56

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Известиявчера в 21:11

«США блефуют!» — Виктор Литовкин о том, где на самом деле будут размещены базы НАТО

Новостной фронт09:12

Берлин не комментирует дискуссии о возможности перевода части военных США из ФРГ

ТАССвчера в 14:07

США пригрозили Берлину выводом войск из Германии

Взгляд.рувчера в 05:50

США могут передислоцировать часть военных из Германии в Польшу, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 05:41
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Космос

Германия может принять участие в миссии РФ по доставке грунта с Луны

Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Кино

Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США

Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Хоккей

Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России

Обновлено в 17:19
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве

Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
Обновлено в 10:16
Футбол

На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша

На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Космос

Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур

Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Политика

Суд в Тбилиси отпустил Нику Гварамию под залог

Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии залог в размере 40 тысяч лари (13 тысяч долларов).
Обновлено в 19:57
Музыка

На 59-м фестивале трубачей в Гуче победил Элвис Байрамович

Победителем 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в сербском городе Гуча стал музыкант Элвис Байрамович из города Бойник.
Обновлено в 17:48
Происшествия

На севере Румынии потерпел крушение популярный туристический поезд

Обновлено в 17:15
Общество

Названы животные, которые вымрут в городах в ближайшие годы

Из больших городов постепенно исчезают воробьи и другие мелкие птицы. Почему это происходит — в материале РИА Новости.
Обновлено в 01:00
Футбол

Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи»

Встреча, прошедшая в американском Энн-Арборе, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 06:56
Происшествия

В Копенгагене произошел взрыв возле здания полиции

Пострадавших нет В Копенгагене в ночь на 10 августа произошел взрыв у здания полицейского участка, сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 02:46
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено в 19:17
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Наука

2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека

В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Контуженный в 2014 военнослужащий ВСУ: Российская армия приняла нас за спецназ США

Журавлёва пригласили в качестве человека, который в июле 2014 года поднимал украинский флаг над Славянском.
Обновлено в 13:15
Экономика

Минсельхозпрод РТ прогнозирует цены на зерно выше прошлогодних

Цены на зерно урожая этого года должны быть выше, чем были последние несколько лет, считает в вице-премьер РТ – глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.
Обновлено в 05:10
Политика

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Обновлено в 00:58
Технологии

Говорящее приложение для знакомств само ищет хозяину пару

Обновлено в 06:26
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