Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войскИноСМИ вчера в 04:21
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Экономика
Минприроды: регионы получат максимальные полномочия по определению тарифов на вывоз мусора
Власти в регионах получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Футбол
Гастон Перейро: «Переход в „Спартак“ не был бы лучшим вариантом»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро объяснил, почему не стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области
Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 08:37
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено 08 августа в 07:35
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Обновлено в 09:57
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Пушилин назвал абсурдом заявления об обстреле ДНР своих позиций
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрелы ополченцами своих позиций.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
Обновлено в 10:55