Армия и оружие

Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войскИноСМИ вчера в 04:21

«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
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