Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войскИноСМИ вчера в 04:21
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Общество
В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протеста
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что мэрия потребовала отменить музыкальную часть митинга, пригрозив отозвать согласование.
Обновлено в 07:02
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Наука
В Эгейском море нашли древнегреческие корабли
Следи древних кораблекрушений нашли греческие археологи в Эгейском море, недалеко от острова Левит.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Обновлено в 14:26
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальти
Валенсия дома уступила Интеру в рамках предсезонного турнира из одного матча.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено в 16:43
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Культура
Чемпионат фейерверков пройдёт в этом году в Калиниграде
ИА "Ореанда-Новости" Мировой чемпионат фейерверков состоится в текущем году в самой западной точке Российского государства.
Обновлено в 15:55
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Авто
В России насчитали 50 тысяч советских автобусов
Обновлено в 09:06
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18