Политика
Депутаты приняли отставку курского мэраИзвестия 06:38
Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке. Большинство парламентариев проголосовали за, сообщает страница горсовета «ВКонтакте». Временно исполняющим обязанности градоначальника станет первый вице-мэр Сергей Малахов.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Кино
В сети появился новый трейлер «Мстителей»
Обновлено в 10:33
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Политика
Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов
Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Китай не планирует покупать российские Су-57
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
Ранее стало известно, что более 360 беженцев смогли покинуть лагерь и выйти на подконтрольную сирийским властям территорию Министерство обороны РФ призвало командование войск США принять участие в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии.
Обновлено 30 марта в 18:50
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Футбол
Адиев обратился к болельщикам «Анжи» с открытым письмом
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев через клубный Instagram поблагодарил болельщикам команды за поддержку.
Обновлено в 10:37
Общество
В Петербурге в этом году могут не выбрать почётных граждан
Депутаты петербургского Заксобрания решили, что в этом году не станут никому присваивать звание почётного гражданина города.
Обновлено в 11:05
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Общество
Жан-Мишель Кусто приедет в «китовую тюрьму» в Приморье 5 апреля
Французский защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморском крае.
Обновлено в 05:54
Автоспорт
В Бахрейне стартовал первый день тестов
Обновлено в 02:00
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова станцевала с подругами в баре на столе
Накануне, Анна Седокова открывала свой бар, где не на шутку разошлась и даже залезла танцевать на стол.
Обновлено в 09:29
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Россияне высказались против объединения с Белоруссией
Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Технологии
Рунет предложили защитить с помощью российского шифрования
Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.
Обновлено в 03:18