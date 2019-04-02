Политика
Депутаты приняли отставку курского мэраИзвестия 06:38
Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке. Большинство парламентариев проголосовали за, сообщает страница горсовета «ВКонтакте». Временно исполняющим обязанности градоначальника станет первый вице-мэр Сергей Малахов.
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Футбол
Представители «Бешикташа» просматривали Влашича на матче с «Уфой»
Представители турецкого футбольного клуба "Бешикташ" на матче 21-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Уфой" просматривали полузащитника армейцев Николу Влашича, сообщает fotospor.com.
Обновлено в 07:50
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Президент РАН Александр Сергеев объявил о завершении миссии проекта «Радиоастрон» и отметил, что участники заседания Совета Российской академии наук по космосу предложили наградить участников проекта.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Сообщения о взрыве в Пушкине на территории колледжа не подтвердились
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что взрыв произошел на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге.
Обновлено в 07:46
Политика
Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении
Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Таксист, сбивший сотрудника ДПС в Москве, был под действием наркотиков
Столичные следователи предъявили обвинение водителю такси, наехавшему на сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.
Обновлено в 08:12
Здоровье
В ОМС включат больше видов скринига по онкозаболеваниям
С определенного возраста проводится маммографическое обследование женщин, — напомнил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Обновлено в 06:00
Общество
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Политика
Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского или Порошенко
Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не будет поддерживать во втором туре выборов ни актера Владимира Зеленского, ни действующего президента Петра Порошенко, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Политика
Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным
Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко лидируют после обработки 95% бюллетеней и выходят во второй тур выборов.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Общество
Криминальный авторитет «Таро» досрочно выйдет на свободу
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как "Таро", освободится из колонии через неделю, после этого его сразу вышлют из России, следует из документов Соль-Илецкого суда Оренбургской области.
Обновлено в 05:30
Политика
Украина начала активно укреплять границу с Россией
Обновлено в 07:33
Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
«Без шуток»: как на Западе встретили победу Зеленского
Обновлено в 06:35
Кино
В Крыму снимут фильм-трилогию о войне со звездами Голливуда
Обновлено в 08:06
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Футбол
Гендиректор «Локомотива» заявил, что готов продать Миранчуков
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможную продажу братьев Алексея и Антона Миранчуков в зарубежный клуб.
Обновлено в 06:42
Общество
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59