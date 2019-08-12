Общество

Депутаты предложили зафиксировать аптечные наценки на лекарстваОбщественное телевидение России вчера в 01:49

Депутаты Госдумы разрабатывают меру, которая зафиксирует наценки на лекарственные препараты (ЛП) в аптечных сетях.
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
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