Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы разрабатывают меру, которая зафиксирует наценки на лекарственные препараты (ЛП) в аптечных сетях.

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