Общество

В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваВсе новости (Нижний Тагил) 01:29

Депутаты Госдумы предложили ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств. Парламентарии планируют изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от уровня наценки на препараты, пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
Коммерсантъвчера в 17:57

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В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей

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РБКвчера в 19:55

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URA.Ruвчера в 23:16

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ТАСС07:24

Госдума хватается за таблетки

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