Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваРБК 19:55
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:04, Вашингтон
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Политика
В Крыму объяснили появление украинского флага в Судаке
Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев в своем Facebook заявил, что «местными патриотами Украины был поднят украинский флаг в память о четырех погибших воинов 6 августа 2019 в зоне проведения ООС (Операция объединенных сил — RNS)».
Обновлено 09 августа в 13:42
Энергетика
«Татнефть» и «Туркменнефть» планируют совместно заняться бурением в Туркменистане
"Татнефть" и туркменская национальная нефтяная компания "Туркменнефть" подписали в июне документ о сотрудничестве в сфере бурения нефтяных и газовых скважин в Туркменистане, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:15
Политика
Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8 процентов на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA, сообщает "Корреспондент".
Обновлено в 15:18
Культура
В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона
В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.
Обновлено в 09:47
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено в 17:37
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Наука
Биоразлагаемый имплант заменит катетеры в местной анестезии
Обновлено в 04:25
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 17:08
Футбол
Вратарь «Барсы» Нето сломал запястье и может пропустить 5 недель
Сообщается, что футболист может пропустить 5 недель. Нето этим летом перешел в «Барсу» из «Валенсии» за 26+9 млн евро.
Обновлено в 16:08
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Происшествия
Увеличилось число пострадавших от взрывов под Ачинском
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Общество
В Норвегии дайверы сыграли свадьбу в подводной пещере
Церемония вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая свадьба в подводной пещере.
Обновлено в 09:30
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50