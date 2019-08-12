Экономика

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваРБК 19:55

Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
Коммерсантъ17:57

Подробнее о событии

В России предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Snob.ru22:22

Госдума хватается за таблетки

Коммерсантъ17:57

Депутат Госдумы Елена Панина: на лекарства введут фиксированную наценку

Medikforum.ru21:27

Депутаты Госдумы намерены отрегулировать деятельность аптек

Известия21:20

Лекарства могут стать дешевле: в России хотят ограничить аптечные наценки

SakhalinMedia.ru20:50

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

РБК19:55

Депутаты нашли способ снизить цены на лекарства в России

VSE42 Новости21:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:38, Вашингтон
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка

Обновлено в 20:59
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Политика

Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса

Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено в 20:02
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31

Обновлено в 03:21
Кино

ESPN покажет документальный фильм о Деннисе Родмане

Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане, сообщает The Los Angeles Times.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Здоровье

Как не навредить себе странными косметическими процедурами

Со звездой все было в порядке - она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру.
Обновлено в 12:45
Кино

Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме

Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Финансы

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено 09 августа в 19:23
Общество

Умерла литературный критик Елена Макеенко

Обновлено в 20:40
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
Политика

Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено в 22:26
Происшествия

В Якутии при обрушении горной породы на руднике погиб человек

Вечером 11 августа на руднике "Сарылах" Оймяконского района Якутии произошло обрушение горной породы. Под завалом погиб один из работников.
Обновлено в 21:53
Гаджеты

Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее

Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей. Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.
Обновлено в 08:10
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01
Наука

Нобелевские лауреаты: Джон Кэрью Экклс

Джон Кэрью Экклс Родился: 27 января 1903 года, Мельбурн, Австралия.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Юлия Барановская обратилась к пластическим хирургам

Чаще всего подписчиков интересует, как Юле Барановской удается прекрасно выглядеть после трех родов.
Обновлено в 18:07
Политика

Елизавету II разочаровали британские политики

Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено в 21:38
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Спорт

В Бурятии 82-летний бегун преодолел марафонскую дистанцию

Одной из «звезд» соревнований стал 82-летний Цокто Дондоков из Еравнинского района, самый старший участник «Чистого Байкала».
Обновлено в 21:03
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:05
Общество

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное