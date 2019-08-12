Экономика

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваРБК 19:55

Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
Коммерсантъ17:57

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Елена Владимировна Панина
Российский политик
Государственный деятель и политик; председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, депутат Государственной думы II, III, IV, V, VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия»
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