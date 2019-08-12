Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Она добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.

Кино Умер Пьеро Този Умер Пьеро Този Скончался 92-летний Пьеро Този — легендарный художник по костюмам классических фильмов Лукино Висконти и других итальянских режиссеров золотого века кино.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Космос Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Шоу-бизнес Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов Имя супруги принца Гарри Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения.

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Политика Елизавета II разочарована бесполезностью британских политиков Королева Великобритании Елизавета II еще три года назад разочаровалась политиками, управляющими страной.

Общество Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.

Общество В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима» В связи с прохождением тайфуна «Лекима», на всей территории Приморья объявлено штормовое предупреждение, подразделения МЧС приведены в полную готовность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Лизе Бевз с врожденным пороком сердца требуется помощь Русфонд собирает деньги для 13-летней Лизы Бевз. У девочки диагностирован врожденный порок сердца.

Здоровье Названы указывающие на снижение иммунитета признаки В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Общество Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Финансы Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Космос NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).

Политика Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского» Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».