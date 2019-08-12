Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Руководитель подгруппы Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от стоимости. Она также добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.

Общество Мед отравленных пестицидами пчел оказался опасным для здоровья Мед пчел, которые были отравлены пестицидами, может оказывать пагубное воздействие на здоровье человека.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Политика Бурятия обсудит поставки халяльной баранины в Пакистан Бурятия обсуждает с Пакистаном вопрос поставок туда халяльной баранины, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

Шоу-бизнес Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошло ЧП Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошло ЧП В тот момент, когда Вера Брежнева находилась на сцене вовремя музыкального фестиваля "Жара" в Баку, произошел сбой пиротехнической системы.

Происшествия В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44 Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.

Финансы Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Футбол Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи» Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.

Армия и оружие Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник - День Военно-воздушных сил.

Общество Электронная ипотека попала в число исключений закона о защите электронной подписи Электронная ипотека оказалась среди исключений закона о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, рассказали в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Политика Елизавета II разочаровалась в британских политиках Королева Великобритании Елизавета II разочарована нынешней политической элитой страны и ее неспособностью управлять.

Политика Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Космос Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA В США заработная плата астронавтов достигает 155 тысяч долларов в год. Об этом рассказал экс-астронавт NASA Скотт Келли.

Теннис Серена Уильямс снялась с финала турнира в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в финальном матче на турнире в Торонто против представительницы Канады Бьянки Андрееску.