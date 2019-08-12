Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Руководитель подгруппы Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от стоимости. Она также добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Экономика Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Здоровье В Башкирии выросло число венерических больных В целом по стране наблюдается снижение числа венерических больных.

Технологии От Билла Гейтса до Оляши: как семья московских изобретателей запустила глобальный бизнес из гаража 13 лет назад сооснователь Microsoft на московском форуме корпорации лично опробовал рабочую станцию, собранную в гараже Тарасом и его отцом, ортопедом-травматологом Леонидом Косиком.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Энергетика Brent подешевела до $58,4 за баррель К 8:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,13 (0,22%) к уровню закрытия пятницы, до $58,40 за баррель.

Технологии Для сетей 5G в России выбрали «китайский» диапазон частот Из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагает ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России выбрать 4,4-4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.

Экономика Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Экономика Индийские инвесторы могут начать туристический бизнес в ДФО Как сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, индийским бизнесменам предложили начать сотрудничество в рамках проектов по строительству новых аэропортов и взлетно-посадочных полос, реконструкции портовой инфраструктуры в ДФО.

Экономика ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Хоккей Сергачёву прогнозируют место в первой паре обороны «Тампы» В плей-офф на счету россиянина одна заброшенная шайба и одна голевая передача в четырёх играх с показателем полезности «-4». В прошедшем сезоне «Тампа» выиграла регулярный чемпионат, но не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф.