Общество
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваРБК вчера в 19:55
Руководитель подгруппы Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от стоимости. Она также добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
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Обновлено вчера в 12:34
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Обновлено в 01:46
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Обновлено вчера в 22:47
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Обновлено 10 августа в 09:45
Экономика
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Как сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, индийским бизнесменам предложили начать сотрудничество в рамках проектов по строительству новых аэропортов и взлетно-посадочных полос, реконструкции портовой инфраструктуры в ДФО.
Обновлено в 00:49
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Обновлено вчера в 23:51
Экономика
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Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Обновлено в 01:57
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Обновлено вчера в 08:08
Хоккей
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В плей-офф на счету россиянина одна заброшенная шайба и одна голевая передача в четырёх играх с показателем полезности «-4». В прошедшем сезоне «Тампа» выиграла регулярный чемпионат, но не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф.
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Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России
Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников.
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Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено вчера в 22:19