Общество

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваРБК вчера в 19:55

Руководитель подгруппы Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от стоимости. Она также добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
Коммерсантъвчера в 17:57

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В Госдуме придумали, как заставить аптеки продавать дешевые лекарства

URA.Ruвчера в 23:16

Депутаты Госдумы намерены отрегулировать деятельность аптек

Известиявчера в 21:20

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В России предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Snob.ruвчера в 22:22

«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек

Газета.Ru01:37

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

РБКвчера в 19:55

Госдума хватается за таблетки

Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут

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Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

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Политика

Муниципальные депутаты подали заявку на новую акцию протеста в Москве

Предыдущая согласованная акция протеста прошла 10 августа на проспекте Сахарова.
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Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

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Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
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Путин рассказал о своих впечатлениях от спектакля «Грифон»

Обновлено в 02:26
Здоровье

В Башкирии выросло число венерических больных

В целом по стране наблюдается снижение числа венерических больных.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России

Обновлено в 01:52
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

Обновлено вчера в 22:51
Технологии

От Билла Гейтса до Оляши: как семья московских изобретателей запустила глобальный бизнес из гаража

13 лет назад сооснователь Microsoft на московском форуме корпорации лично опробовал рабочую станцию, собранную в гараже Тарасом и его отцом, ортопедом-травматологом Леонидом Косиком.
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Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Энергетика

Brent подешевела до $58,4 за баррель

К 8:15 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,13 (0,22%) к уровню закрытия пятницы, до $58,40 за баррель.
Обновлено в 01:46
Технологии

Для сетей 5G в России выбрали «китайский» диапазон частот

Из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагает ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России выбрать 4,4-4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Обновлено в 02:42
Экономика

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).
Обновлено в 02:28
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне

Обновлено 10 августа в 09:45
Экономика

Индийские инвесторы могут начать туристический бизнес в ДФО

Как сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, индийским бизнесменам предложили начать сотрудничество в рамках проектов по строительству новых аэропортов и взлетно-посадочных полос, реконструкции портовой инфраструктуры в ДФО.
Обновлено в 00:49
Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Обновлено вчера в 23:51
Экономика

ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке

Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено вчера в 04:31
Кино

Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино

Обновлено в 01:57
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Хоккей

Сергачёву прогнозируют место в первой паре обороны «Тампы»

В плей-офф на счету россиянина одна заброшенная шайба и одна голевая передача в четырёх играх с показателем полезности «-4». В прошедшем сезоне «Тампа» выиграла регулярный чемпионат, но не сумела преодолеть барьер первого раунда плей-офф.
Обновлено в 02:13
Общество

Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России

Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников.
Обновлено 09 августа в 03:31
Общество

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
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