Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиляРБК 18:47
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов инициативы, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новости17:28
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