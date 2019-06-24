Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиляРБК 18:47

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов инициативы, передает ТАСС.

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