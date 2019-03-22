Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобилиАргументы недели вчера в 09:47

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.

с чего всё началось

Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, езди за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят, езди за свой счет.

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