Политика

Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобилиАргументы недели вчера в 09:47

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
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Валерий Гартунг
Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, езди за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят, езди за свой счет.
— Валерий Гартунг, российский политикInkazan вчера в 12:03
с чего всё началось

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
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«Умные, неординарные, богатые». Выпускник школы КГБ, депутат Госдумы объяснил, почему чиновники заслуживают роскошную жизнь за госсчет

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Депутат раскритиковал идею запретить чиновникам покупку дорогих автомобилей

Дума ТВвчера в 08:40

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Дождьвчера в 12:26

Еще один «договорился»: депутат Госдумы обвинил русский народ в зависти к богатым и ненависти к умным

Новый Деньвчера в 08:45

Депутат Госдумы заявил о праве российских чиновников на дорогие автомобили

Телеканал 360°вчера в 09:28

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

РИА Новостивчера в 08:16
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На Солнце зафиксирован резкий рост активности

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Экономика

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Экономика

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Финансы

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Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Футбол

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Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Политика

Сергей Шнуров призвал разогнать Минкультуры

Музыкант Сергей Шнуров предложил разогнать Министерство культуры, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Футбол

Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о самом значимом моменте за карьеру в московском клубе.
Обновлено в 11:04
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

Обновлено в 11:28
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО

Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

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Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Роман Гриценко покинул «ДОМ-2» ради новой возлюбленной

Обновлено вчера в 13:23
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Ростовский врач заявил об обострении гастрита у украинца Гриба

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Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Обновлено в 08:36
Общество

Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки

Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Спорт

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Обновлено в 09:47
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 16:26
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